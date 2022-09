"Ha subito un intervento". Problemi di salute per Arisa: annullati i concerti (Di venerdì 2 settembre 2022) La serata a Velletri è stata cancellata dopo che lo staff di Arisa ha comunicato i Problemi di salute dell'artista, che da giorni non si mostra sui social Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) La serata a Velletri è stata cancellata dopo che lo staff diha comunicato ididell'artista, che da giorni non si mostra sui social

elenabonetti : In Veneto tanti imprenditori e imprenditrici mi hanno chiesto intervento subito sui costi energia per non bloccare… - mau__ro : 'Lui è #MusaabHalabi, 37 anni, di #Gaza. Ha subito un intervento chirurgico e soffre di una grave insufficienza res… - infoitcultura : Arisa, il concerto di Velletri è stato annullato: 'Ha subito un intervento' - 67ciussinho : @MarcelloChirico È una reazione normale per un ginocchio che ha subito un intervento simile. Non succede sempre ma può accadere. - infoitinterno : BOLLETTE, CECCHETTI (LEGA): “ALLARME DALLE CASE DI RIPOSO, DAI COMUNI, DALL’AGRICOLTURA. SERVE SUBITO UN… -