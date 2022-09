Kiev: 'Putin ammette che il suo obiettivo è quello di eliminarci' (Di giovedì 1 settembre 2022) La cosa interessante è la parole 'enclave'. Ossia, visto che l'enclave è un territorio di uno stato che è all'interno di un altro stato, lo Zar imperialista ritiene che i confini dell'Ucraina siano ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 settembre 2022) La cosa interessante è la parole 'enclave'. Ossia, visto che l'enclave è un territorio di uno stato che è all'interno di un altro stato, lo Zar imperialista ritiene che i confini dell'Ucraina siano ...

LaVeritaWeb : Josep? Borrell propone una missione europea per addestrare i soldati di Kiev, cosa che aumenterebbe il nostro coinv… - Elfrizzy93 : @giupegiupe @MarianoGiustino @RadioRadicale Perché Putin l'ha voluta, io posso ancora accettare il discorso sulle r… - Stibba_Maria : @jacopo_iacoboni Questo lo pensavano gli analisti schierati Mostraci quando Putin o un esponente importante russo h… - marielSiviglia : @alfonsolev @demagistris @unione_popolare Vladimir Putin non è l'invasore : contro il #nazismo in #Ucraina avrebbe… - MARGHER26630502 : @francesco_decio @matteosalvinimi PUTIN fa gli interessi dei RUSSI dei russi discriminati e ammazzati dal regime d… -