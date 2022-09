Incidente A12, auto si cappotta e prende fuoco: muore una bimba di 4 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora sangue sulle strade. Una bambina è morta in un Incidente stradale sull'autostrada A12 Genova - Livorno tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa, all'altezza del viadotto 30. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora sangue sulle strade. Una bambina è morta in unstradale sull'strada A12 Genova - Livorno tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa, all'altezza del viadotto 30.

muoversintoscan : ? In #A12, per un incidente al km 121 tra Versilia e Massa, in direzione Genova si segnalano 5 km di code a tratti… - reggiotv : Tragedia per una famiglia di origine marocchina residente a Reggio Calabria, in viaggio sull’autostra A12… - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #incidente - A12 Genova-Roma ?????? Coda di 9 km tra Viareggio uscita/interconnessione per A11 e Mass… - AnsaToscana : Scontro tra auto in A12, muore bambina. E 3 feriti in incidente avvenuto tra caselli Versilia e Massa #ANSA - infoitinterno : Incidente sull’A12 tra Versilia e Massa, auto si cappotta e va in fiamme -