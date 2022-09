Ferrari, Rueda spiega il pit stop di Leclerc in Belgio (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Gran Premio del Belgio non è stato da incorniciare per la Ferrari. Il Cavallino Rampante ha fatto il suo, ma i rivali della Red Bull sono riusciti a piazzare una doppietta incredibile (soprattutto per la rimonta clamorosa del vittorioso Max Verstappen) che ha sgonfiato la gara della Rossa di Maranello. Carlos Sainz è riuscito a salire sul podio, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare del quinto posto della classifica finale di SPA. Ma perché il monegasco è rientrato ai box quasi a fine gara? Ecco cosa ha detto Inaki Rueda, responsabile delle strategie di Ferrari, dopo la corsa fiamminga. Ferrari, le dichiarazioni di Inaki Rueda Charles Leclerc Ferrari (Credit foto – pagina Facebook Charles ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Gran Premio delnon è stato da incorniciare per la. Il Cavallino Rampante ha fatto il suo, ma i rivali della Red Bull sono riusciti a piazzare una doppietta incredibile (soprattutto per la rimonta clamorosa del vittorioso Max Verstappen) che ha sgonfiato la gara della Rossa di Maranello. Carlos Sainz è riuscito a salire sul podio, mentre Charlessi è dovuto accontentare del quinto posto della classifica finale di SPA. Ma perché il monegasco è rientrato ai box quasi a fine gara? Ecco cosa ha detto Inaki, responsabile delle strategie di, dopo la corsa fiamminga., le dichiarazioni di InakiCharles(Credit foto – pagina Facebook Charles ...

