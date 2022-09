(Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi non ci siamo pentiti di nulla e non possiamo pentirci di nulla, anche perchè è il vertice del Pd che ha fatto questae adesso si lamenta elo. Doveva pensarci prima. Noi andiamo avanti sulla nostra strada guardando in faccia alle persone e andando a testa alta, siamo orgogliosi di poterci riproporre alle persone per continuare le nostre battaglie e ne abbiamo altre da portarne avanti”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in un evento elettorale a San Severo, parlando della rottura del campo largo con il Pd. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti s… - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Beppe Grillo in campagna elettorale? Lo vedrete presto” - piero_battocchi : - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Conte “Dal Pd scelta cinica, ora agita spauracchio delle destre” - -

politiche 2022, le ultime notizie di oggi Solo posti in piedi, per adesso, su TikTok. ..., con musica terrorizzante in sottofondo, segue la scia del suo "occhio ragazzi!", avvertendo i ......italiani essere a conoscenza delle coalizioni e dei partiti che sono schierati per le, il ... ha rifiutato la possibilità di un accordo con Giuseppe. Il leader 5S nel frattempo ha ...Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in un evento elettorale a San Severo, parlando della rottura del campo largo con il Pd.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...