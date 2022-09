Cina: piante cresciute nel laboratorio spaziale in buone condizioni (Di giovedì 1 settembre 2022) I semi di due piante nel modulo di laboratorio cinese Wentian sono germogliati e sono ora in buone condizioni, secondo un briefing tenuto lunedi' sullo stato di avanzamento degli esperimenti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) I semi di duenel modulo dicinese Wentian sono germogliati e sono ora in, secondo un briefing tenuto lunedi' sullo stato di avanzamento degli esperimenti di ...

