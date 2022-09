Brindisi | omicidio-suicidio | donna uccisa a colpi di fucile dall’ex che si è poi suicidato

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 settembre 2022): unadi 47 anni è statadicompagno che si è poiGiuseppina Fumarola, 47 anni è statadidal suo ex compagno. La tragedia si è consumata questa mattina, primo settembre, a Villa Castelli in provincia di. Ad ucciderla è stato il suo ex compagno, Vito Sussa, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si stava recando a lavoro presso un’azienda tessile del territorio, quando è stata raggiunta dall’uomo che l’ha, sparandole. Lalascia due figli nati da una ...