Autunno a Nord, estate al Sud: l'Italia è spaccata in due nel week end (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Inizia l'Autunno meteorologico con piogge e temporali, ma la prossima settimana tornerà il sole e il caldo su metà Italia. L'appuntamento con la nuova stagione non poteva avere un meteo più consono, purtroppo con maltempo diffuso e frequenti acquazzoni, secondo il sito www.iLMeteo.it, con un primo giorno caratterizzato da frequenti piogge soprattutto in Emilia Romagna e al Centro, in spostamento dalle regioni tirreniche verso le adriatiche. Diffusi acquazzoni anche al Sud, dove il tempo è previsto in temporaneo peggioramento. Domani dovrebbe esserci una tregua, ma durante il weekend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale, con piogge diffuse e persistenti verso il Centro-Nord dove avremo un contesto simil-autunnale almeno fino a domenica, mentre già nel weekend al Sud, e durante la ... Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Inizia l'meteorologico con piogge e temporali, ma la prossima settimana tornerà il sole e il caldo su metà. L'appuntamento con la nuova stagione non poteva avere un meteo più consono, purtroppo con maltempo diffuso e frequenti acquazzoni, secondo il sito www.iLMeteo.it, con un primo giorno caratterizzato da frequenti piogge soprattutto in Emilia Romagna e al Centro, in spostamento dalle regioni tirreniche verso le adriatiche. Diffusi acquazzoni anche al Sud, dove il tempo è previsto in temporaneo peggioramento. Domani dovrebbe esserci una tregua, ma durante ilend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale, con piogge diffuse e persistenti verso il Centro-dove avremo un contesto simil-autunnale almeno fino a domenica, mentre già nelend al Sud, e durante la ...

