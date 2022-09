Anno scolastico all’estero, aperte le iscrizioni ai programmi Intercultura 2023/24: c’è tempo fino al 10 novembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono aperte le iscrizioni al concorso Intercultura, per i programmi all'estero 2023/2024. I programmi sono rivolti a studenti delle scuole superiori nati prioritariamente tra il 1 luglio 2005 e il 31 agosto 2008 (di età compresa al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Sonoleal concorso, per iall'estero/2024. Isono rivolti a studenti delle scuole superiori nati prioritariamente tra il 1 luglio 2005 e il 31 agosto 2008 (di età compresa al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). L'articolo .

