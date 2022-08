US Open 2022, Nadal suda freddo: ritrova Fabio Fognini, con cui ha perso 4 volte, anche a New York nel 2015! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si potrebbe davvero dire: “Chi si rivede…”. Il secondo turno degli US Open 2022, infatti, metterà di fronte due “vecchie volpi” del tennis mondiale come Rafael Nadal ed il nostro Fabio Fognini. Entrambi reduci da un match d’esordio tutt’altro che semplice e scontato (lo spagnolo ha piegato in 4 set e oltre 3 ore l’australiano Rinky Hijikata, mentre il ligure ha addirittura rimontato da 0-2 contro il russo Aslan Karatsev) saranno uno di fronte all’altro a Flushing Meadows per un match che potrebbe davvero regalare grande spettacolo. Dando un occhio ai precedenti tra i due, ovviamente, si nota come il nativo di Manacor sia largamente avanti. 17 sfide e bilancio di 13-4 per lo spagnolo. Come si evince, tuttavia, avere un bottino di 4 successi contro una leggenda del tennis come Rafa Nadal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si potrebbe davvero dire: “Chi si rivede…”. Il secondo turno degli US, infatti, metterà di fronte due “vecchie volpi” del tennis mondiale come Rafaeled il nostro. Entrambi reduci da un match d’esordio tutt’altro che semplice e scontato (lo spagnolo ha piegato in 4 set e oltre 3 ore l’australiano Rinky Hijikata, mentre il ligure ha addirittura rimontato da 0-2 contro il russo Aslan Karatsev) saranno uno di fronte all’altro a Flushing Meadows per un match che potrebbe davvero regalare grande spettacolo. Dando un occhio ai precedenti tra i due, ovviamente, si nota come il nativo di Manacor sia largamente avanti. 17 sfide e bilancio di 13-4 per lo spagnolo. Come si evince, tuttavia, avere un bottino di 4 successi contro una leggenda del tennis come Rafa...

