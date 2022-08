Tennis: Us Open, Fognini supera il primo turno e ora sfiderà Nadal (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Fabio Fognini si regala un'altra impresa da brividi allo Us Open. Il 35enne ligure rimonta lo svantaggio di due set al russo, che gioca senza bandiera, Aslan Karatsev (numero 38 Atp), chiudendo 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 in 3 ore e 34 minuti quella che è la sua nona rimonta di questo genere in carriera: uno specialista del brivido. Il bello è che con questo risultato si guadagna non solo l'accesso al secondo turno degli Us Open 2022 ma anche l'opportunità di affrontare domani, sicuramente su un palcoscenico importante (lo stadio Arthur Ashe?), nientemento che Rafael Nadal, vincitore a sua volta all'esordio del giovane australiano Rinky Hijikata (4-6 6-2 6-3 6-3 il punteggio), in tabellone grazie a una wild card. E qui i ricordi si affollano, non solo quelli dei 17 scontri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Fabiosi regala un'altra impresa da brividi allo Us. Il 35enne ligure rimonta lo svantaggio di due set al russo, che gioca senza bandiera, Aslan Karatsev (numero 38 Atp), chiudendo 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 in 3 ore e 34 minuti quella che è la sua nona rimonta di questo genere in carriera: uno specialista del brivido. Il bello è che con questo risultato si guadagna non solo l'accesso al secondodegli Us2022 ma anche l'opportunità di affrontare domani, sicuramente su un palcoscenico importante (lo stadio Arthur Ashe?), nientemento che Rafael, vincitore a sua volta all'esordio del giovane australiano Rinky Hijikata (4-6 6-2 6-3 6-3 il punteggio), in tabellone grazie a una wild card. E qui i ricordi si affollano, non solo quelli dei 17 scontri ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - Eurosport_IT : CHE REAZIONE DI CAMILA! ?????? Dopo aver perso il 1° set la Giorgi alza il livello e conquista il 2° turno degli US O… - gueltrini : Mia madre mi distrae mentre guardo gli highlights degli us open, mamma nessuno ha tempo di guardare le partite di t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, US Open: avanzano al secondo turno Sinner, Fognini e Musetti -