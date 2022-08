Glamorous e con uno stile contemporaneo, ha poche rivali... (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rania di Giordania il 31 agosto compie 52 anni. La regina più glam del mondo, insieme a Letizia di Spagna, sta vivendo un momento elettrizzante: due dei figli, la principessa secondogenita Iman e il principe ereditario Hussein convoleranno a nozze con i rispettivi partner. La più grande soddisfazione per una madre, tanto più regina, alla fine è sempre vedere la prole felice. La corte reale hashemita si allarga, dunque. La regina giordana ha chiamato quella che diventerà, in futuro, la nuova regina consorte, Rajwa, la sua “terza figlia” sul suo profilo Instagram seguito da 7 milioni di persone. La cosa incredibile è che, in effetti, le due sembrano assomigliarsi: stessa silhouette slanciata, stessi capelli castani lunghi e stesso sguardo luminoso. Rajwa è una donna moderna come lei ed è architetto di professione. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rania di Giordania il 31 agosto compie 52 anni. La regina più glam del mondo, insieme a Letizia di Spagna, sta vivendo un momento elettrizzante: due dei figli, la principessa secondogenita Iman e il principe ereditario Hussein convoleranno a nozze con i rispettivi partner. La più grande soddisfazione per una madre, tanto più regina, alla fine è sempre vedere la prole felice. La corte reale hashemita si allarga, dunque. La regina giordana ha chiamato quella che diventerà, in futuro, la nuova regina consorte, Rajwa, la sua “terza figlia” sul suo profilo Instagram seguito da 7 milioni di persone. La cosa incredibile è che, in effetti, le due sembrano assomigliarsi: stessa silhouette slanciata, stessi capelli castani lunghi e stesso sguardo luminoso. Rajwa è una donna moderna come lei ed è architetto di professione. Leggi anche ...

Gabicce_Mare : Il 24 agosto, alle ore 21, in piazza Matteotti, è in programma una serata di animazione per i più piccoli con le ma… -