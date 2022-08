Al via i Campionati Italiani Assoluti Senior, con una novità (Di martedì 30 agosto 2022) Dal 1° al 15 settembre andrà in scena la 68esima edizione della manifestazione per "veterani" che assegna gli scudetti nazionali, presso i campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone Over 80. Torneo live su SuperTenniX Leggi su federtennis (Di martedì 30 agosto 2022) Dal 1° al 15 settembre andrà in scena la 68esima edizione della manifestazione per "veterani" che assegna gli scudetti nazionali, presso i campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone Over 80. Torneo live su SuperTenniX

