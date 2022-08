Stefano Oradei fuori da Ballando con le Stelle

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 29 agosto 2022) Altro addio a Ballando con le Stelle. Dopo otto edizioni, Samuel Peron non sarà più uno dei maestri del talent show condotto da Milly Carlucci, che si appresta a tornare in onda sabato 8 ottobre 2022. A comunicarlo è stato il ballerino e coreografo. "News. E' giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che dopo 10 Anni circa sarà il primo anno senza Ballando con le Stelle. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano" ha scritto infatti Samuel Peron sui suoi profili social, specificando che ha comunque altri impegni professionali. Un post dove ha comunque tenuto a ringraziare tutti quanti: "Sarò impegnato in altri progetti