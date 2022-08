Sharon Stone, fisico perfetto a 64 anni: «Perché mi metto sempre in forma quando l’estate è finita?» (Di lunedì 29 agosto 2022) Sharon Stone aveva iniziato la sua estate con un Senza veli davvero hot e adesso su Instagram scherza sulla sua forma fisica. L’attrice di «Basic Instinct» sembra proprio aver superato la fobia dell’invecchiamento del suo corpo e torna a mostrarsi ancora una volta con disinvoltura e un pizzico di ironia. A 64 anni la diva mostra un fisico perfetto da fare invidia a molte 20enni. Sharon Stone, a 64 anni, non teme più i giudizi, tantomeno il trascorrere del tempo. Da vera diva qual è, regala ai suoi follower uno scatto generoso che la ritrae di fronte a uno specchio in bikini. Un costume da bagno che mette in risalto le sue forme che anche Marilyn, a proposito di dive, nel quadro dietro di lei sembra approvare. E con ironia scherza con ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 29 agosto 2022)aveva iniziato la sua estate con un Senza veli davvero hot e adesso su Instagram scherza sulla suafisica. L’attrice di «Basic Instinct» sembra proprio aver superato la fobia dell’invecchiamento del suo corpo e torna a mostrarsi ancora una volta con disinvoltura e un pizzico di ironia. A 64la diva mostra unda fare invidia a molte 20enni., a 64, non teme più i giudizi, tantomeno il trascorrere del tempo. Da vera diva qual è, regala ai suoi follower uno scatto generoso che la ritrae di fronte a uno specchio in bikini. Un costume da bagno che mette in risalto le sue forme che anche Marilyn, a proposito di dive, nel quadro dietro di lei sembra approvare. E con ironia scherza con ...

vogue_italia : Se sorridi alla vita, se sei ottimista invecchi meglio. Sharon Stone a 64 in topless: “Grata delle mie imperfezioni… - Jc88111578 : @davidamistad Emmanuelle+Sharon Stone+hostal Royal Manzanares… - TerrinoniL : Sharon Stone e l'autoscatto in bikini a 64 anni, bellezza e ironia: 'Perché mi metto sempre in forma alla fine dell… - lacittanews : di Maria Teresa Veneziani Il selfie della star davanti al ritratto di Marilyn: «Perché devo sempre rimanere in for… - Fernando_cnc1 : Essa Soraya parece a Sharon Stone... -