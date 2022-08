Osimhen, il Manchester pronto ad offrire 12 milioni a stagione (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Manchester pronto a fare follie per Osimhen Il Manchester United è pronto ad offrire una cifra faraonica a Victor Osimhen, che potrebbe rientrare nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 29 agosto 2022) Ila fare follie perIlUnited èaduna cifra faraonica a Victor, che potrebbe rientrare nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - tancredipalmeri : Poi ovvio, potrebbe semplicemente essere che di fronte al diniego del Manchester United di sborsare per Osimhen, ad… - calciomercatoit : ?? #Napoli, per #Osimhen non c'è solo il #ManchesterUnited. Attenzione alla pista #Chelsea, con #CristianoRonaldo ch… - SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli, per #Osimhen non c'è solo il #ManchesterUnited. Attenzione alla pista #Chelsea, con #CristianoRonaldo che p… - fisco24_info : Napoli, Osimhen e Cristiano Ronaldo: le news: (Adnkronos) - L'agente di CR7 vorrebbe portare il nigeriano al Manche… -