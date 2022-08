Loredana Lecciso svela come ha salvato tutto con Al Bano: “Si erano intromesse troppe persone” (Di lunedì 29 agosto 2022) C’è stato un periodo in cui Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi erano ormai separati, pronti a dirsi addio per sempre, poi hanno salvato tutto. E’ la Lecciso a raccontare che la storia d’amore l’ha salvata lei, lo spiega tra le pagine di Grand Hotel e ricorda il periodo in cui erano entrambi sotto i riflettori, sempre esposti alla curiosità di tutti, per varie ragioni. Non sono mai stati chiarissimi nelle loro interviste in tv, hanno in qualche modo cercare di non dire molto ma c’è stato un momento in cui era evidente che non stavano più insieme. Poi Loredana Lecciso e Al Bano sono riusciti a superare tutto, hanno evitato l’errore di parlarne ancora a beneficio del gossip e sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 agosto 2022) C’è stato un periodo in cuie AlCarrisiormai separati, pronti a dirsi addio per sempre, poi hanno. E’ laa raccontare che la storia d’amore l’ha salvata lei, lo spiega tra le pagine di Grand Hotel e ricorda il periodo in cuientrambi sotto i riflettori, sempre esposti alla curiosità di tutti, per varie ragioni. Non sono mai stati chiarissimi nelle loro interviste in tv, hanno in qualche modo cercare di non dire molto ma c’è stato un momento in cui era evidente che non stavano più insieme. Poie Alsono riusciti a superare, hanno evitato l’errore di parlarne ancora a beneficio del gossip e sono ...

