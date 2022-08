Acerenza vince la 10 chilometri in acque libere World Series in Canada

Leggi su agi

(Di domenica 28 agosto 2022) AGI - Dal titolo europeo conquistato una settimana fa difronte al litorale ostiense alla vittoria nella terza tappa delle World. Domenicosi conferma sulla 10inliberendo questa volta a livello mondiale. A Lac Magantic in, il 27enne lucano delle Fiamme Oro si è imposto in 1 ora 50'50" precedendo allo sprint l'australiano Nicholas Sloman (1h50'51") e l'ungherese David Betlehem (1h50'52"). Seconda nella 10 km femminile Ginevra Taddeucci. La 25enne fiorentina, vice campionessa europea a Roma 2022, anche lei portacolori delle Fiamme Oro, è stata battuta nei metri finali dall'eterna olandese Sharon Van Rouwnedaal che ha toccato in 2 ore 01'09". L'azzurra è giunta a soli 34 centesimi. Terza la brasiliana campionessa olimpica Ana Marcela Cunha ...