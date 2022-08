F1 GP Belgio 2022, Alonso: “Posso puntare al massimo a 5° o 6° posto” (Di sabato 27 agosto 2022) “Domani voglio una gara pulita, senza problemi. Penso che Posso puntare al massimo alla quinta o alla sesta posizione visto che le Mercedes sono molto forti. Prima o poi arriverà anche Verstappen”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Fernando Alonso, pilota dell’Alpine, che scatterà terzo domani nella gara del GP del Belgio di F1. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “Domani voglio una gara pulita, senza problemi. Penso chealalla quinta o alla sesta posizione visto che le Mercedes sono molto forti. Prima o poi arriverà anche Verstappen”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Fernando, pilota dell’Alpine, che scatterà terzo domani nella gara del GP deldi F1. SportFace.

