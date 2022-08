“Cosa aveva detto”. Alessandra Matteuzzi: è emerso dalla denuncia presentata a fine luglio (Di sabato 27 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi è la vittima del femminicidio di Bologna. È stata uccisa a martellate martedì 23 agosto, in via dell’Arcoveggio, periferia del capoluogo dell’Emilia Romagna. A ucciderla l’ex compagno Giovani Padovani, 27 anni, ex calciatore. La sorella di Alessandra Matteuzzi ha raccontato gli ultimi istanti di vita della 56enne: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto”. Continua la donna: “Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla fine l’ha massacrata di botte”. Al Tgr Rai Emilia Romagna, la donna in lacrime ha poi continuato: “C’era stata una denuncia e anche delle integrazioni, erano stati sentiti dei testimoni e nominato un pm. Hanno avuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022)è la vittima del femminicidio di Bologna. È stata uccisa a martellate martedì 23 agosto, in via dell’Arcoveggio, periferia del capoluogo dell’Emilia Romagna. A ucciderla l’ex compagno Giovani Padovani, 27 anni, ex calciatore. La sorella diha raccontato gli ultimi istanti di vita della 56enne: “È scesamacchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto”. Continua la donna: “Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Allal’ha massacrata di botte”. Al Tgr Rai Emilia Romagna, la donna in lacrime ha poi continuato: “C’era stata unae anche delle integrazioni, erano stati sentiti dei testimoni e nominato un pm. Hanno avuto ...

