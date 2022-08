Tivoli – Ciacciarelli | Ancora aggressioni nei pronto soccorso

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)nei. Il centrodestra garantirà più assunzioni e sicurezza – “Ennesima aggressione al personale medico, questa volta alSan Giovanni Evangelista di. Siamo di fronte – commenta il leghista Pasquale– ad episodi sempre più frequenti e preoccupanti, che devono far riflettere, ma soprattutto agire. Una vera e propria escalation aggravata dalla carenza di personale e dal sovraffollamento in determinati reparti di ospedali e Asl, in particolare quelli dell’emergenza. “Tutto ciò aumenta il fenomeno delleche riguarda fortemente la categoria più esposta, quella di coloro che si trovano in trincea, medici ed infermieri per ...