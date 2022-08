Si ribalta con il camion carico di pomodori, muore autista 59enne (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ di un morto il bilancio del grave incidente avvenuto sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Tufino, al Km. 17 in direzione Napoli, dove un autotreno che trasportava cassoni di pomodori ha invaso l’altra carreggiata ribaltandosi. Purtroppo il conducente, un uomo di 59 anni è deceduto. Al momento stanno operando squadre del Comando di Avellino e Napoli, e dalla sede di via Zigarelli la sala operativa ha inviato l’autogru in supporto. La corsia in direzione Napoli è bloccata e quella in direzione Canosa lascia passare i veicoli su di una sola carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ di un morto il bilancio del grave incidente avvenuto sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Tufino, al Km. 17 in direzione Napoli, dove un autotreno che trasportava cassoni diha invaso l’altra carreggiatandosi. Purtroppo il conducente, un uomo di 59 anni è deceduto. Al momento stanno operando squadre del Comando di Avellino e Napoli, e dalla sede di via Zigarelli la sala operativa ha inviato l’autogru in supporto. La corsia in direzione Napoli è bloccata e quella in direzione Canosa lascia passare i veicoli su di una sola carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

