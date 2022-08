PlayStation 5 | aumento di prezzo sulle console PS5 con effetto immediato

(Di venerdì 26 agosto 2022) Una sorpresa amara per i fan che speravano in una PS5: ildi tutte le5 vira in direzione di unSe Jim Ryan prevedeva vendite milionarie per le esclusive di PS5, sottoporre il già elevatodi5 a unnon è il modo migliore per riuscirci. Con, l’asticella si alza per l’Australia, “alcune zone” di Asia e Nord America e (ovviamente) l’Europa tutta. Sony punta il dito verso i tassi di inflazione molto alti in tutto il mondo, e purtroppo la cifra coinvolta nel nuovo numero magico è anche quella delle centinaia. Nella fattispecie, per noi del Vecchio Continente, i 499,99 euro (500) del modello di base diventano ora 549,99 (550). La variante digitale, invece, ...

