Pierpaolo Pretelli tra relax e divertimento: giornata speciale in compagnia di Leo (Di venerdì 26 agosto 2022) Pierpaolo Pretelli giornata intensa e speciale in compagnia del suo piccolo Leo: le parole dell'ex gieffino sui social Pierpaolo Pretelli dopo gli innumerevoli impegni di questa estate finalmente si sta godendo il meritato relax. L'ex gieffino dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip non si è più fermato volando su nuovi progetti. L'amato showman è sempre più stimato e seguito sui social da intere generazioni. Il buon Pretelli ha vissuto un anno ricco di avventure e novità spaziando da un ruolo all'altro. Dal reality show di Canale 5 al debutto nel programma "Tale e Quale Show", passando poi alla co-conduzione nel programma "Domenica In" affiancando la conduttrice Mara Venier, fino ad arrivare all'esordio in radio come speaker ...

