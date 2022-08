Le ondate di caldo ci colpiranno sempre più spesso in futuro (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Secondo un nuovo studio, nei prossimi decenni le ondate di caldo eccezionali colpiranno probabilmente gran parte del mondo almeno tre volte più spesso, e questo a causa dell’aggravarsi dei cambiamenti climatici. Infatti, nelle latitudini medie temperature di 39 gradi celsius, ad oggi un evento raro ed eccezionale, si verificheranno statisticamente dalle 20 alle 50 volte all’anno entro la metà del secolo. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università di Washington, pubblicato sulla rivista “Communications Earth & Environment”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Secondo un nuovo studio, nei prossimi decenni ledieccezionaliprobabilmente gran parte del mondo almeno tre volte più, e questo a causa dell’aggravarsi dei cambiamenti climatici. Infatti, nelle latitudini medie temperature di 39 gradi celsius, ad oggi un evento raro ed eccezionale, si verificheranno statisticamente dalle 20 alle 50 volte all’anno entro la metà del secolo. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università di Washington, pubblicato sulla rivista “Communications Earth & Environment”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

