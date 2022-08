Kaio Jorge è ormai prossimo all’addio: ecco lo scambio da sogno per i tifosi (Di venerdì 26 agosto 2022) Kaio Jorge è un giocatore dalle grandi abilità tecniche, ma la Juve non gli ha mai dato modo di farle vedere ed è ormai vicino all’addio. Nella scorsa estate è uno dei giocatori più importanti che è stato acquistato dalla Juventus è stato sicuramente il brasiliano Kaio Jorge, un ragazzo che portava con sé grandissime speranze dopo l’acquisto dal Santos, ma purtroppo non è mai riuscito pienamente a dimostrare il suo reale valore. LaPresseNello scorso campionato la Juventus ha disputato veramente una stagione molto negativa e deludente, con il solo quarto posto che sicuramente non era messo in considerazione all’inizio della stagione. Uno dei giocatori che sicuramente era atteso maggiormente era il brasiliano Kaio Jorge, poco conosciuto dal grande ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 agosto 2022)è un giocatore dalle grandi abilità tecniche, ma la Juve non gli ha mai dato modo di farle vedere ed èvicino. Nella scorsa estate è uno dei giocatori più importanti che è stato acquistato dalla Juventus è stato sicuramente il brasiliano, un ragazzo che portava con sé grandissime speranze dopo l’acquisto dal Santos, ma purtroppo non è mai riuscito pienamente a dimostrare il suo reale valore. LaPresseNello scorso campionato la Juventus ha disputato veramente una stagione molto negativa e deludente, con il solo quarto posto che sicuramente non era messo in considerazione all’inizio della stagione. Uno dei giocatori che sicuramente era atteso maggiormente era il brasiliano, poco conosciuto dal grande ...

Juve - Roma, Allegri: 'Gara tosta, bello ritrovare Dybala' Sono out Kaio Jorge, Chiesa, Pogba e Aké. Locatelli Sta facendo bene, deve rimanere sereno, può solo crescere di condizione. Può giocare davanti alla difesa, e se gioca Rovella può invece fare la ... Juve - Roma, Allegri: "Gara tosta, bello ritrovare Dybala" Sono out Kaio Jorge, Chiesa, Pogba e Aké. Locatelli Sta facendo bene, deve rimanere sereno, può solo crescere di condizione. Può giocare davanti alla difesa, e se gioca Rovella può invece fare la ... Tuttosport Allegri:”Roma squadra forte, sarà il primo scontro diretto” Grande serata di calcio domani all’Allianz Stadium, con la Juventus che ospiterà (ore 18,30) la Roma di José Mourinho nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Oggi Mister Al ... Juventus-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming Di fronte le uniche due formazioni ancora con la porta inviolata dall'inizio del campionato di A. Si gioca all'Allianz Stadium che ha visto i bianconeri sconfiggere la squadra capitolina dieci volte i ... Sono out, Chiesa, Pogba e Aké. Locatelli Sta facendo bene, deve rimanere sereno, può solo crescere di condizione. Può giocare davanti alla difesa, e se gioca Rovella può invece fare la ...Sono out, Chiesa, Pogba e Aké. Locatelli Sta facendo bene, deve rimanere sereno, può solo crescere di condizione. Può giocare davanti alla difesa, e se gioca Rovella può invece fare la ... Kaio Jorge, anche lui farebbe comodo alla Juventus Grande serata di calcio domani all’Allianz Stadium, con la Juventus che ospiterà (ore 18,30) la Roma di José Mourinho nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Oggi Mister Al ...Di fronte le uniche due formazioni ancora con la porta inviolata dall'inizio del campionato di A. Si gioca all'Allianz Stadium che ha visto i bianconeri sconfiggere la squadra capitolina dieci volte i ...