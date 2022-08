Jurassic World - Il dominio | il regista Colin Trevorrow | “Nella versione estesa ci sono più momenti intimi”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 agosto 2022) Intervista video adi- Il: l'autore ha curato personalmente la, con 14 minuti in più, disponibile in home video. Prima di partire per Malta, dove è stato organizzato il press tour di- Il, abbiamo dovuto vedere non soltanto ladel film, ma anche tutti i contenuti speciali. È stata una richiesta precisa del, che ha curato personalmente l'edizione home video del film, disponibile in blu-ray e DVD dal 25 agosto. L'Extended Edition di- Il ...