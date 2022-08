ZonaBianconeri : RT @occhio_notizie: La #Juventus annuncia il colpo #Milik, e #Paredes si avvicina - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: #Milik alla #Juve, ora c’è anche l’ufficialità: le cifre e la formula definitiva dell’affare - Gazzetta_it : #Milik alla #Juve, ora c’è anche l’ufficialità: le cifre e la formula definitiva dell’affare - occhio_notizie : La #Juventus annuncia il colpo #Milik, e #Paredes si avvicina - glooit : Calcio: ufficiale Milik alla Juve, in prestito dal Marsiglia leggi su Gloo -

Milik in prestito per un anno alla Juventus dal Marsiglia. L'accordo è stato ufficializzato questa mattina dal club bianconero. Alla società francese andranno 900 mila euro, cifra che potrà essere ...Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica ... Bologna: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 26 agosto 2022La Juventus ha appena annunciato l'arrivo di Milik, ma potrebbe arrivare un altro colpo di calciomercato: molto vicino Paredes dal PSG ...Decisiva la rete del 16enne Giacomo Zanolla per la partita disputata ieri pomeriggio sul campo di Libano di Sedico (nella foto di Giuseppe De Zanet il portiere Saccon).