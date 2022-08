US Open 2022, Jannik Sinner potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz ai quarti di finale! Ma in precedenza non mancheranno le insidie (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggiato il tabellone maschile degli US Open 2022 di tennis: Jannik Sinner, testa di serie numero 11, poteva incontrare uno dei primi quattro giocatori del seeding soltanto ai quarti di finale. L’azzurro, infatti, ai quarti potrebbe incontrare lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3. All’esordio Jannik Sinner (11 del tabellone) sfiderà il tedesco Daniel Altmaier, poi sarà la volta, probabilmente, dello spagnolo Pedro Martínez. Al terzo turno incrocio possibile con il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie numero 17), poi agli ottavi si prospetta il duello col polacco Hubert Hurkacz (numero 8 del seeding). L’iberico Carlos Alcaraz (3 del tabellone) ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggiato il tabellone maschile degli USdi tennis:, testa di serie numero 11, poteva incontrare uno dei primi quattro giocatori del seeding soltanto aidi finale. L’azzurro, infatti, aiincontrare lo spagnolo, testa di serie numero 3. All’esordio(11 del tabellone) sfiderà il tedesco Daniel Altmaier, poi sarà la volta, probabilmente, dello spagnolo Pedro Martínez. Al terzo turno incrocio possibile con il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie numero 17), poi agli ottavi si prospetta il duello col polacco Hubert Hurkacz (numero 8 del seeding). L’iberico(3 del tabellone) ...

