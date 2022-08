Monza-Udinese, Stroppa: “Voci sulla mia panchina a rischio? Sono sorpreso” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Clima teso dopo Napoli e mia panchina a rischio? Sono sorpreso da queste Voci. Stiamo lavorando per vedere il vero Monza, vorrei rivedere la squadra scesa in campo col Torino, a livello caratteriale la squadra ha fatto un’ottima prestazione”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, alla vigilia del delicato match contro l’Udinese: “Con il Napoli due-terzi della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù. Mi aspettavo questo impatto? Sapevo che era così, qualche mese fa facevo la Serie A, sapevo a cosa andavamo incontro. Chi è arrivato è fuori condizione, ma non c’è tempo: l’aspetto mentale sarà fondamentale. La squadra deve ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “Clima teso dopo Napoli e miada queste. Stiamo lavorando per vedere il vero, vorrei rivedere la squadra scesa in campo col Torino, a livello caratteriale la squadra ha fatto un’ottima prestazione”. Lo ha detto l’allenatore del, Giovanni, alla vigilia del delicato match contro l’: “Con il Napoli due-terzi della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù. Mi aspettavo questo impatto? Sapevo che era così, qualche mese fa facevo la Serie A, sapevo a cosa andavamo incontro. Chi è arrivato è fuori condizione, ma non c’è tempo: l’aspetto mentale sarà fondamentale. La squadra deve ...

fantapazzcom : Stroppa??: contro l’Udinese ecco la scelta in porta e su Petagna dopo Napoli. - sportli26181512 : Probabili formazioni Monza-Udinese: aggiornamenti: Stroppa con Marrone in difesa. Sottil schiera a quattro la retro… - Fantacalcio : Monza, Stroppa: '4 giocatori out per l'Udinese. Su Cragno e Sensi...' - acmonzanews : #CarlosAugusto dovrebbe essere ricoverato per la partita di domani contro l’#Udinese. #MonzaUdinese #Monza - discoradioIT : RT @ComuneMonza: #monzaviabilita #Monzanews #infoutili #DaSapere Per la partita AC Monza - Udinese domani, 26 agosto, dalle 14.30 predispos… -