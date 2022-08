Lazio - Inter | Sarri | ' Affrontiamo la più forte | ma ce la giochiamo'

(Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA - Vigilia importante nel centro sportivo di Formello per ladi Maurizio, che si prepara per il big match contro l'dell'ex allenatore Simone Inzaghi . Il tecnico biancoceleste ha ...

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - DiMarzio : .@Inter | Simone #Inzaghi parla alla vigilia della sfida contro la @OfficialSSLazio - DiMarzio : #SerieA | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #LazioInter - LazioSpace : “Le polemiche dell’anno scorso?Abbiamo segnato un gol giusto per regolamento e anche a livello morale, bastava che… - news24_inter : Sarri presenta #LazioInter #inter -

Mi aspetto unaarrabbiata, l'non lo so'. VECINO - 'Ha fatto una partita ordinata, ha fatto benino ed era difficile pretendere di più. È appena arrivato, ha fatto una preparazione da solo, ...ROMA - Vigilia importante nel centro sportivo di Formello per ladi Maurizio Sarri, che si prepara per il big match contro l'dell'ex allenatore Simone Inzaghi . Il tecnico biancoceleste ha presentato la gara in conferenza stampa: " Affrontiamo forse la ...Nel quartier generale di Fomrello è andata in scena la conferenza stampa di Maurzio Sarri. “Riduttivo pensare alla linea difensiva, affrontiamo una squadra forte tecnicamente e fisicamente. Dipenderà ...Il tecnico nerazzurro alla vigilia del big match dell'Olimpico: "Skriniar è concentrato nonostante il mercato, a inizio preparazione è ...