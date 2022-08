Addio estate, Giuliacci non ha dubbi: ecco quando arrivano le 3 fasi da incubo (Di giovedì 25 agosto 2022) Il meteo durante questa calda estate 2022 è stato piuttosto “ballerino”. Luglio e la gran parte di Agosto sono stati accompagnati da un caldo torrido e infernale che ha colpito tutta la penisola da Nord a Sud. Ora il repentino cambiamento: piogge abbondanti e trombe d’aria improvvise che stanno mettendo in ginocchio l’intera penisola. Cosa accadrà ancora in questi ultimi giorni d’estate? Secondo il colonnello Mario Giuliacci da qui ai primi di settembre ci saranno ben tre fasi. La fine del bel tempo e delle gite al mare sembra essere decisamente vicina. Vediamo nel dettaglio le parole di Giuliacci.



Secondo il colonnello Mario Giuliacci da qui ai primi di settembre ci saranno il meteo in Italia sarà piuttosto variabile, a tal punto da aver individuato ben tre ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) Il meteo durante questa calda2022 è stato piuttosto “ballerino”. Luglio e la gran parte di Agosto sono stati accompagnati da un caldo torrido e infernale che ha colpito tutta la penisola da Nord a Sud. Ora il repentino cambiamento: piogge abbondanti e trombe d’aria improvvise che stanno mettendo in ginocchio l’intera penisola. Cosa accadrà ancora in questi ultimi giorni d’? Secondo il colonnello Marioda qui ai primi di settembre ci saranno ben tre. La fine del bel tempo e delle gite al mare sembra essere decisamente vicina. Vediamo nel dettaglio le parole diSecondo il colonnello Marioda qui ai primi di settembre ci saranno il meteo in Italia sarà piuttosto variabile, a tal punto da aver individuato ben tre ...

mamabuange : Devo andare a lavorare, e lo farò. Perché PER ME il lavoro è una cosa seria. Dovevo fare fino a sabato e poi gli av… - NotizieNews2 : Estate 2022 addio, in arrivo vortice di maltempo che colpirà l'Italia - UBrignone : RT @tempoweb: #Meteo, temporali e grandine segnano la fine dell’#estate. Il ciclone dai Balcani rovina l’ultima settimana di #agosto #24ago… - tempoweb : #Meteo, temporali e grandine segnano la fine dell’#estate. Il ciclone dai Balcani rovina l’ultima settimana di… -