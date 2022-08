Mercato Milan, un obiettivo ormai vicinissimo all’Ajax (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sembrerebbe ormai prossimo a sfumare uno dei maggiori obiettivi di questa sessione estiva di calcioMercato del Milan campione d’Italia. Nonostante un interessamento proseguito per diverse settimane e vari tentativi mai andati a buon fine, sia con il club che con il giocatore, Hakim Ziyech sarebbe ad un passo dal ritorno all’Ajax. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calcioMercato, tra cui Fabrizio Romano, l’esterno marocchino attualmente di proprietà del Chelsea di Thomas Tuchel sembrerebbe vicinissimo a far ritorno in quella che per 4 stagioni è già stata casa sua e che di fatto lo ha lanciato nell’élite del calcio europeo in un club come quello londinese. Ziyech Ajax Chelsea Nell’ultima stagione con la maglia dei blues, l’esterno classe 1993 ha collezionato 44 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sembrerebbeprossimo a sfumare uno dei maggiori obiettivi di questa sessione estiva di calciodelcampione d’Italia. Nonostante un interessamento proseguito per diverse settimane e vari tentativi mai andati a buon fine, sia con il club che con il giocatore, Hakim Ziyech sarebbe ad un passo dal ritorno. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calcio, tra cui Fabrizio Romano, l’esterno marocchino attualmente di proprietà del Chelsea di Thomas Tuchel sembrerebbea far ritorno in quella che per 4 stagioni è già stata casa sua e che di fatto lo ha lanciato nell’élite del calcio europeo in un club come quello londinese. Ziyech Ajax Chelsea Nell’ultima stagione con la maglia dei blues, l’esterno classe 1993 ha collezionato 44 ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, stretta per #Onana del #Bordeaux Domani gli agenti in Francia per provare a chiudere #SkySport #SkyCalciomercato - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, terminato l'incontro per il rinnovo di #Tonali: primo passo per il prolungamento fino a… - sportmediaset : FPF UEFA: multe a Milan e Juve, restrizioni sul mercato per Inter e Roma #SportMediaset #Uefa #Fpf #Milan #Inter… - Interistadoc10 : @FBiasin nonostante questo l'unico mercato ampiamente sufficiente della Serie A è il nostro. La roma ha preso figur… - CPier78 : @Rougenoir1978 @redblacktree_ allora ti do una notizia, la Roma si è autodenunciata con la UEFA riguardo al FFP e p… -