Juve-Roma: arbitra Irrati, la desgionazione completa (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno Juventus-Roma,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigerannontus-,...

Gazzetta_it : Fair Play finanziario, Uefa pronta a punire Juve, Inter e Roma - sportmediaset : FPF UEFA: multe a Milan e Juve, restrizioni sul mercato per Inter e Roma #SportMediaset #Uefa #Fpf #Milan #Inter… - ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - junews24com : Arbitro Juve Roma: designato il fischietto del big match - - FDRmou : Ho paura di sapere l arbitro di Juve Roma -