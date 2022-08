Gli “highlander” del Parlamento, da Casini a Bossi: le poltrone più longeve (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il mese che precede le elezioni politiche in Italia è testimone della “corsa” della macchina elettorale. Slogan, proposte, programmi, interviste e in qualche caso anche colpi sotto la cintura degli avversari: la campagna dei vari partiti inaugura il valzer che dovrebbe orientare gli elettori a scegliere con quale formazione o coalizione far danzare il Paese per la prossima legislatura (ecco tutti i 101 simboli depositati: spunta anche Draghi “fake”). C’è però chi in Parlamento siede da molto tempo. Parliamo di decenni, al Senato o alla Camera. Sono gli “highlander” della scena politica italiana, che il 25 settembre cercheranno l’ennesima riconferma della loro poltrona, quasi sempre con un seggio blindato. L’uomo dei record è sicuramente Pier Ferdinando Casini, ma ci sono anche i leghisti Umberto Bossi e Roberto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il mese che precede le elezioni politiche in Italia è testimone della “corsa” della macchina elettorale. Slogan, proposte, programmi, interviste e in qualche caso anche colpi sotto la cintura degli avversari: la campagna dei vari partiti inaugura il valzer che dovrebbe orientare gli elettori a scegliere con quale formazione o coalizione far danzare il Paese per la prossima legislatura (ecco tutti i 101 simboli depositati: spunta anche Draghi “fake”). C’è però chi insiede da molto tempo. Parliamo di decenni, al Senato o alla Camera. Sono gli “” della scena politica italiana, che il 25 settembre cercheranno l’ennesima riconferma della loro poltrona, quasi sempre con un seggio blindato. L’uomo dei record è sicuramente Pier Ferdinando, ma ci sono anche i leghisti Umbertoe Roberto ...

