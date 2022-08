Femminicidio Bologna, 56enne uccisa a colpi di martello da uno stalker: lo aveva già denunciato (Di mercoledì 24 agosto 2022) La seguiva, l’aveva già importunata più volte, tanto che Alessandra Matteuzzi, la 56enne di Bologna uccisa a martellate da un uomo nel cortile del proprio condomino, aveva già denunciato quello che si è poi trasformato nel suo assassino. È quanto emerge dal racconto di una vicina di casa della donna al Resto del Carlino, secondo cui la vittima “aveva paura di lui, me l’aveva detto, se dovesse tornare non apra”. L’uomo, Giovanni Padovani, 27 anni, è stato arrestato dalla polizia e, secondo quanto racconta la testimone, “era già qui sotto casa alle 19.15 quando sono arrivata. Sono entrata, lui voleva entrare anche se io chiudevo la porta. Alle 21 è arrivata Alessandra, ripeteva che lui se ne doveva andare. Ma lui rispondeva sì e non andava via. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) La seguiva, l’già importunata più volte, tanto che Alessandra Matteuzzi, ladia martellate da un uomo nel cortile del proprio condomino,giàquello che si è poi trasformato nel suo assassino. È quanto emerge dal racconto di una vicina di casa della donna al Resto del Carlino, secondo cui la vittima “paura di lui, me l’detto, se dovesse tornare non apra”. L’uomo, Giovanni Padovani, 27 anni, è stato arrestato dalla polizia e, secondo quanto racconta la testimone, “era già qui sotto casa alle 19.15 quando sono arrivata. Sono entrata, lui voleva entrare anche se io chiudevo la porta. Alle 21 è arrivata Alessandra, ripeteva che lui se ne doveva andare. Ma lui rispondeva sì e non andava via. Nel ...

