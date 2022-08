Draghi | decisioni di oggi destinate a segnare futuro del Paese

AntonioSassone7 : RT @Ucrainarussia: ??Meeting di #Rimini, #Draghi: “Le decisioni che prendiamo oggi segneranno a lungo il futuro dell’Italia”. Inoltre con i… - Ucrainarussia : ??Meeting di #Rimini, #Draghi: “Le decisioni che prendiamo oggi segneranno a lungo il futuro dell’Italia”. Inoltre c… - josereypymes : RT @classcnbc: +++Draghi al #Meeting22: Le decisioni che prendiamo oggi sono destinate a segnare a lungo il destino dell’Italia. - PaolaAnna8 : RT @iorollomaria: Basta Guerra e basta a questo governo illegittimo che continua a prendere decisioni senza averne i poteri #Draghi #Crimea… - etventadv : RT @iorollomaria: Basta Guerra e basta a questo governo illegittimo che continua a prendere decisioni senza averne i poteri #Draghi #Crimea… -

"Ledi oggi sono destinate a segnare nel profondo il futuro dell'Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, intervenendo al Meeting di Rimini e spiegando che si tratta di "un ...Secondoquelle che attendono il nostro Paese e l'intera Europa sono sfide numerose 'e di non facile soluzione'. "Leche prendiamo oggi sono destinate a segnare a lungo il futuro del ...(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2022 'Grazie, grazie per il calore di questo applauso, per la vostra accoglienza. Se vado oltre la ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presenziato questa mattina al Meeting di Rimini in un lungo discorso di congedo.