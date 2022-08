Covid: oltre duemila casi in E - R, diminuiscono i ricoveri (Di mercoledì 24 agosto 2022) oltre duemila nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati individuati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore. Mentre continuano a calare i ricoveri si contano ancora 11 morti: fra loro anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022)nuovidi positività al Coronavirus sono stati individuati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore. Mentre continuano a calare isi contano ancora 11 morti: fra loro anche ...

