Aumenta la spesa per la ristrutturazione di bagni e cucine

Secondo l'associazione 'con l' aumento dei prezzi del carrello dellacresce anche il numero ...energetici legato alla guerra in Ucraina e del taglio dei raccolti per la siccità che...Con l'aumento dei prezzi del carrello dellacresce anche il numero di persone costrette a far ...energetici legato alla guerra in Ucraina e del taglio dei raccolti per la siccità chela ...