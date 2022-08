Traffico Roma del 23-08-2022 ore 09:00 (Di martedì 23 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione continua a mantenersi scorrevole la circolazione sul raccordo e sulla tangenziale aumenta il Traffico lungo le strade cittadine ma senza eventi di rilievo nel quartiere Don Bosco fino al 25 agosto lavori alla rete del gas in via Tarquinio Collatino con possibili rallentamenti a causa di un muro pericolante è chiusa al Traffico il tratto di via della Lungara tra la salita del Buon Pastore Lungotevere Gianicolense concludendo con il trasporto pubblico tram 8 sostituito da busso lungo l’intera tratta per lavori di rinnovo dei Binari prolungata fino al 5 settembre la pausa dei lavori sulla Roma Lido treni da inizio A fine servizio e tagli di queste ti altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione continua a mantenersi scorrevole la circolazione sul raccordo e sulla tangenziale aumenta illungo le strade cittadine ma senza eventi di rilievo nel quartiere Don Bosco fino al 25 agosto lavori alla rete del gas in via Tarquinio Collatino con possibili rallentamenti a causa di un muro pericolante è chiusa alil tratto di via della Lungara tra la salita del Buon Pastore Lungotevere Gianicolense concludendo con il trasporto pubblico tram 8 sostituito da busso lungo l’intera tratta per lavori di rinnovo dei Binari prolungata fino al 5 settembre la pausa dei lavori sullaLido treni da inizio A fine servizio e tagli di queste ti altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un ...

