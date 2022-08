“Sei a una merendina dalla morte”: la risposta perfetta di Alicia McCarvell contro i bulli (Di martedì 23 agosto 2022) Alicia McCarvell, 5,7 milioni di follower, è una seguita TikToker, che condivide contenuti su molti argomenti, tra cui messaggi sulla body positivity e contro la grassofobia. La donna, come spesso accade, è stata vittima di commenti atroci online, che ha ricevuto direttamente nella sua casella di messaggi personali su Instagram. Ne ha voluto dare testimonianza proprio lei, postando gli screen di una conversazione avuta con un interlocutore non specificato, ma che ha esercitato bullismo nei suoi confronti. “Non riguarda l’estetica, riguarda la tua salute. Sei a una merendina dalla morte“, ha scritto una persona direttamente all’influencer. La risposta di Alicia McCarvell è stata perfetta. Il post ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 23 agosto 2022), 5,7 milioni di follower, è una seguita TikToker, che condivide contenuti su molti argomenti, tra cui messaggi sulla body positivity ela grassofobia. La donna, come spesso accade, è stata vittima di commenti atroci online, che ha ricevuto direttamente nella sua casella di messaggi personali su Instagram. Ne ha voluto dare testimonianza proprio lei, postando gli screen di una conversazione avuta con un interlocutore non specificato, ma che ha esercitatosmo nei suoi confronti. “Non riguarda l’estetica, riguarda la tua salute. Sei a una“, ha scritto una persona direttamente all’influencer. Ladiè stata. Il post ...

matteosalvinimi : Ha ragione Emis Killa: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le f… - LiaCapizzi : Yemaaaaan Sei una forza della natura!!! ???? C'è l'ha fatta. Da oltre un anno Crippa meditava questo colpaccio. Ecc… - RealEmisKilla : Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi,… - Balu875651831 : RT @fefebaraonda: @confundustria Solo se non sei ricco, in tal caso esci sulla parola una volta sobrio - foxhound011 : @matteosalvinimi Sei veramente guasto...non capisci le differenze,non puoi mai governare una nazione con una mental… -