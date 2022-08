“Obesità e anoressia” nell’elenco delle “devianze” secondo Fratelli d’Italia (Di martedì 23 agosto 2022) Hanno provato a mettere una toppa a quella dichiarazione video in cui si lanciava un concetto senza spiegarlo (in linea con il programma elettorale presentato dal centrodestra). Nel farlo, però, i social media manager di Fratelli d’Italia sono riusciti nell’impresa di seguire il vecchio adagio popolare: “la toppa peggio del buco”. E così, per alcune ore, sui canali social del partito di Giorgia Meloni è apparsa una card per contrattaccare Enrico Letta. E lì, tra le ormai famose “devianze” giovanili da sono state inserite patologie e disturbi come “Obesità e anoressia”. devianze, secondo Fratelli d’Italia lo sono anche “Obesità e anoressia” Questo tweet non esiste più sui canali social di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Hanno provato a mettere una toppa a quella dichiarazione video in cui si lanciava un concetto senza spiegarlo (in linea con il programma elettorale presentato dal centrodestra). Nel farlo, però, i social media manager disono riusciti nell’impresa di seguire il vecchio adagio popolare: “la toppa peggio del buco”. E così, per alcune ore, sui canali social del partito di Giorgia Meloni è apparsa una card per contrattaccare Enrico Letta. E lì, tra le ormai famose “” giovanili da sono state inserite patologie e disturbi come “”.lo sono anche “” Questo tweet non esiste più sui canali social di ...

