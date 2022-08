Lutto nel mondo della comicità | se ne va uno dei Trettré | Che fine hanno fatto gli altri due?

(Di martedì 23 agosto 2022) Insieme a Mirko Setaro e Edoardo Romano haridere e divertire gli italiani per molti anni ed in tanti ricordano i loro indimenticabili sketch nella trasmissione Drive In. Se ne va un’iconaHa scritto pagine di storiaitaliana in trio conamici e colleghi con i quali aveva creato una sinergia vincente che li ha portati al successo tra gli anni ’80 e ’90, facendo ridere e divertire milioni di italiani. Indimenticabili i loro sketch nel corso dell’amatissima trasmissione televisiva Drive Inquale loro erano tra i protagonisti con le loro spassose battute. Ed in tanti, ancora oggi, ricordano bene i Trettre’, lo storico trio formato da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano.nel ...

fanpage : Ultim'ora Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto Gino Cogliandro del trio comico Trettré - RadioDueLaghi : Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo per la prematura scomparsa di Gino Cogliandro, componente del trio… - zazoomblog : Lutto nel mondo della comicità: è morto… Che fine hanno fatto gli altri due? - #Lutto #mondo #della #comicità: - ParliamoDiNews : Morto Gino Cogliandro, è lutto nel mondo dello spettacolo - Napoli ZON #morto #gino #cogliandro #lutto #mondo… - COLIZZIALMERICO : ? #Lutto nel mondo dello #spettacolo: morto il #comico napoletano Gino #Cogliandro, volto indimenticabile dei… -

Gino Cogliandro, comico dei Trettré, è deceduto all'età di 72 anni. Grande lutto per il mondo dello spettacolo.