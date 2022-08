L'Italia revoca 10 onorificenze a russi per indegnità, tra loro un vice presidente della Duma e due viceministri (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Ci sono due viceministri, uno dei vicepresidenti della Duma e una serie di manager e banchieri tra i 10 cittadini russi, a cui l'Italia ha revocato "per indegnita'" le onorificenze che aveva loro conferito in passato. Al viceministro degli Esteri, Evghenyj Ivanov, è stata revocata l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, come anche al vicepresidente della Camera bassa del Parlamento, Aleksey Gordeev e al presidente dell'Unione russa degli Industriali e degli Imprenditori, Aleksandr Shokhin. Al viceministro degli Esteri ed ex rappresentante permanente ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Ci sono dueministri, uno deipresidentie una serie di manager e banchieri tra i 10 cittadini, a cui l'hato "per indegnita'" leche avevaconferito in passato. Alministro degli Esteri, Evghenyj Ivanov, è statata l'onorificenza di Cavaliere dell'OrdineStella d', come anche alCamera bassa del Parlamento, Aleksey Gordeev e aldell'Unione russa degli Industriali e degli Imprenditori, Aleksandr Shokhin. Alministro degli Esteri ed ex rappresentante permanente ...

