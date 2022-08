Lavrov, nessuna pietà per i killer di Dugina (Di martedì 23 agosto 2022) La Russia non avrà "nessuna pietà" per i killer di Darya Dugina, la figlia dell'intellettuale ultranazionalista filo - Cremlino Alexander Dugin. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) La Russia non avrà "" per idi Darya, la figlia dell'intellettuale ultranazionalista filo - Cremlino Alexander Dugin. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei ...

