Giorgia Soleri ricorda l'intervento per l'endometriosi e mostra la sua endobelly (Di martedì 23 agosto 2022) Giorgia Soleri ha rivelato ormai da tempo di avere sofferto a lungo a causa dell'endometriosi ed è proprio per questo che nell'estate 2021 si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico con l'obiettivo di ridurre i suoi malesseri. L'attivista ha deciso di parlare apertamente dei problemi che causa questa patologia (pancia gonfia e dolori forti e persistenti) in modo tale che chi vive la sua stessa situazione si senta meno sola. Arrivare a una diagnosi certa è infatti spesso difficile e questo non fa che aumentare i disagi. La poeta nella giornata di martedì 22 agosto 2022 ha così pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si mostra nel bagno della sua casa romana poche ore prima di entrare in sala operatoria. La paura in un momento come questo era inevitabilmente fortissima, ma lo era altrettanto la ...

