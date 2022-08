Dall’Inghilterra: il Chelsea è sulle tracce di Leao (Di martedì 23 agosto 2022) Il Chelsea è sulle tracce del miglior giocatore dell’ultima Serie A, Rafael Leao. Questo quanto riportato dal quotidiano inglese Times, secondo il quale i Blues hanno avuto un contatto con il Milan durante il fine settimana. Il club rossonero valuta il 23enne oltre i 95 milioni di euro, il 20% dei quali andrebbe però al Lille. A preoccupare il Chelsea ci sarebbe inoltre il contenzioso tra Leao e il suo vecchio club dello Sporting Lisbona; nel giugno 2018, il ha risolto unilateralmente il suo contratto per passare al Lille, ma sia il club francese che il giocatore sono stati multati dal Tas per 16,5 milioni di euro più interessi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ildel miglior giocatore dell’ultima Serie A, Rafael. Questo quanto riportato dal quotidiano inglese Times, secondo il quale i Blues hanno avuto un contatto con il Milan durante il fine settimana. Il club rossonero valuta il 23enne oltre i 95 milioni di euro, il 20% dei quali andrebbe però al Lille. A preoccupare ilci sarebbe inoltre il contenzioso trae il suo vecchio club dello Sporting Lisbona; nel giugno 2018, il ha risolto unilateralmente il suo contratto per passare al Lille, ma sia il club francese che il giocatore sono stati multati dal Tas per 16,5 milioni di euro più interessi. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Dall'Inghilterra: Leao nella lista degli obiettivi del nuovo Chelsea, il Milan chiede giocatori - sportface2016 : Dall'Inghilterra: il #Chelsea è sulle tracce di #Leao - infoitsport : Dall'Inghilterra: il Chelsea vuole Leao, pronti 100 milioni per il Milan - napolista : Dall’Inghilterra: il Chelsea vuole #Leao, pronti 100 milioni per il Milan Secondo il Times, la trattativa è già in… - infoitsport : Milan attento, dall’Inghilterra: “Il Chelsea lavora per Leao” -