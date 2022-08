Dalla Francia – Trasferimenti: Michel Der Zakarian (Brest) spera ancora in Islam Slimani (Sporting) (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-22 11:54:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Michel Der Zakarian vorrebbe vedere l’esperto Islam Slimani (34) entrare a far parte della sua squadra. Ma sta ancora aspettando. Alla domanda sull’arrivo dell’algerino allo Stade Brestois, il tecnico armeno ha elogiato l’attaccante dello Sporting, autore di quattro gol in nove partite con il Lisbona. ” Bravi giocatori, tutti gli allenatori li vogliono. Slimani è sempre stato un buon giocatore, lo ha dimostrato durante i suoi periodi al Lione o al Monaco. È un attaccante di qualità. Ma finora non ha firmato. » Quando allenava il Nantes, Der Zakarian cercava già di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-22 11:54:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe:Dervorrebbe vedere l’esperto(34) entrare a far parte della sua squadra. Ma staaspettando. Alla domanda sull’arrivo dell’algerino allo Stadeois, il tecnico armeno ha elogiato l’attaccante dello, autore di quattro gol in nove partite con il Lisbona. ” Bravi giocatori, tutti gli allenatori li vogliono.è sempre stato un buon giocatore, lo ha dimostrato durante i suoi periodi al Lione o al Monaco. È un attaccante di qualità. Ma finora non ha firmato. » Quando allenava il Nantes, Dercercava già di ...

