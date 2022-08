Serie A 2022/2023, oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo la seconda giornata (Di lunedì 22 agosto 2022) Termina anche la seconda giornata della nuova stagione Serie A e si possono già azzardare dei confronti. dopo il secondo weekend in compagnia del campionato, possiamo tracciare un piccolo bilancio tra questa annata e quella che l’ha preceduta, nel confronto tra le due classifiche dopo le prime due giornate. Capiremo così chi ha perso punti rispetto ai primi due turni di un anno fa e chi invece ne ha guadagnati con la classifica a confronto che vi propone Sportface.it. La classifica 2022/2023 a confronto con la 2021/22 dopo la seconda giornata Inter 6 (=) Napoli 6 (=) Roma 6 (=) Fiorentina 4 (+1) Torino 4 (+3) Milan 4 ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Termina anche ladella nuova stagioneA e si possono già azzardare dei confronti.il secondo weekend in compagnia del campionato, possiamo tracciare un piccolo bilancio tra questa annata e quella che l’ha preceduta, neltra le due classifichele prime due giornate. Capiremo così chi ha perso punti rispetto ai primi due turni di unfa e chi invece ne ha guadagnati con lache vi propone Sportface.it. Lacon la 2021/22laInter 6 (=) Napoli 6 (=) Roma 6 (=) Fiorentina 4 (+1) Torino 4 (+3) Milan 4 ...

