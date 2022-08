MotoGP, GP San Marino Misano 2022 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di lunedì 22 agosto 2022) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, valevole per il quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2022, in programma da venerdì 2 a domenica 4 settembre sul circuito di Misano Adriatico. Giovedì 1 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 2 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 3, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 4 settembre warm-up alle ore 9:40 e gara alle ore 14. Tutto il ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, valevole per il quattordicesimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 2 a domenica 4 settembre sul circuito diAdriatico. Giovedì 1 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 2 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 3, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 4 settembre warm-up alle ore 9:40 e gara alle ore 14. Tutto il ...

